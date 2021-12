DAKAR Dakar: Laia Sanz debutta in auto

Mancano pochi giorni al via della Dakar 2022 con la prima tappa delle 13 in programma che si correrà il 1° gennaio. Al debutto in auto con una Mini Laia Sanz, 14 volte campionessa mondiale di trial e 6 di enduro. La spagnola, che ha corso in moto fino alla scorsa Dakar, avrà come navigatore l'italiano Maurizio Gerini.

