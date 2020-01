DAKAR 2020 Dakar moto, vittoria di Barreda nella decima tappa accorciata per il vento. Gerini nono. Nelle auto dominio Sainz Giornata difficile per l'ex campione di Formula 1 Fernando Alonso (Toyota): dopo pochi chilometri, lo spagnolo, che si era piazzato secondo nell'ottava frazione, si è ribaltato assieme a Marc Coma su una duna ma è stato in grado di riprendere la gara

Lo spagnolo Joan Barreda (Honda) davanti a tutti nella decima tappa della Dakar, frazione chiusa in anticipo a causa del forte vento nel tratto finale del percorso in terra saudita e che non ha permesso agli elicotteri di garantire la sicurezza della gara. Barreda,ha vinto con un minuto di vantaggio sull'americano Ricky Brabec (Honda).Nonostante il secondo posto lo statunitense può consolarsi per essere riusciito a consolidare la leadership in classifica generale portando a 25 minuti il suo vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). Tripletta della Honda con il terzo posto dell'argentino Kevin Benavides. Ottimo nono posto di tappa per il nostro Maurizio Gerini, che nella generale è ora in 19esima posizione. Carlos Sainz ha dominato la decima nelle auto. Il pilota spagnolo dell'X-Raid Mini, al termine della Haradh-Shubaytah, ha allargato il divario in classifica con i più diretti rivali, Stephane Peterhansel (X Raid Mini) e Nasser Al-Attiyah (Toyota), che perdono rispettivamente 11'47" e 17'46" . Giornata difficile per l'ex campione di Formula 1 Fernando Alonso (Toyota): dopo pochi chilometri, lo spagnolo, che si era piazzato secondo nell'ottava frazione, si è ribaltato assieme a Marc Coma su una duna ma è stato in grado di riprendere la gara nonostante il parabrezza rotto. Alla fine, per lui, 35esima piazza con oltre un'ora di ritardo dalla vetta.



