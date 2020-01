Dakar, Price e Sainz vincono la quinta tappa

Si è da poco conclusa la quinta tappa della Dakar, 353 km di speciale da Al Ula ad Ha' Il. Tra le moto seconda vittoria in questa edizione per Toby Price, che precede Quintanilla di 1' 12" e Short di 2' 31". Quarto, con 3' di distacco, il capoclassifica Brabec, che ora ha 9' di vantaggio su Price. Bis di successi anche nelle auto, dove il leader della generale Carlos Sainz s'impone per quasi 3' sul suo primo inseguitore Al Attiyah, ora staccato di 6'. Terzo Peterhansel, che chiude anche il podio della generale a quasi 18' dallo spagnolo.