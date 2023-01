Dakar: protagonista la pioggia nella terza tappa

E' stata la pioggia la protagonista della terza tappa della Dakar, 447 km da Alula a Ha’il. Nel corso della prova, infatti, le condizioni meteo sono peggiorate al punto da non poter intervenire in caso di necessità. Non essendoci dunque le condizioni di sicurezza, la Direzione Gara ha deciso di terminare anzitempo la tappa che si è conclusa dopo 377 chilometri.

La vittoria è andata cosi al francese Chicherit che ha chiuso con un vantaggio di tre minuti e 26 secondi sulla Toyota di Lategan e di oltre cinque minuti sulla BRX DI Orlando Terranova. Giornata no per lo spagnolo Carlos Sainz che si è fermato per quasi mezz'ora a causa di una foratura ed ha ceduto il comando della classifica al campione in carica, Nasser Al-Attiyah. Dalle auto alle moto dove a farla da padrone è stato Daniel Sanders. Il pilota australiano ha dominato la prova speciale chiudendo con un vantaggio di oltre 5 minuti sulla KTM ufficiale di Kevin Benavides.

Ancora protagonisti gli americani Howes e Klein, rispettivamente al terzo e quarto posto. La top five è stata completata da Joan Barreda davanti a Toby Price. In classifica generale, Sanders ha un vantaggio di 4 minuti e 4 secondi sull'americano Mason Klein e 6’53” sull'argentino Benavides Costretto invece al ritiro l'americano Ricky Brabec. Il pilota della Honda, che era sesto nella classifica generale, è caduto dopo 274 km ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Da segnalare il quindicesimo posto di tappa per l'italiano Paolo Lucci che ora occupa la ventunesima posizione in classifica generale. Domani la quarta tappa, con 425 chilometri di prova speciale.

