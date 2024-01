DAKAR Dakar, quasi fatta per Brabec e Sainz

Dakar, quasi fatta per Brabec e Sainz.

Vince ma non festeggia Ross Branch, il suo successo di tappa tra le moto coincide anche con l'essere quasi fuori dalla lotta per il primo posto nella Generale. E' una vittoria di stage fuori tempo massimo per il pilota del Botswana che aveva inaugurato alla grande la stage 1 e poi non era riuscito a tenere il passo di Ricky Brabec che alla vigilia degli ultimi 175 può vantare su un vantaggio di 10'22'' e potrà concentrarsi sull'amministrare un margine così cospicuo. Terza la HRC di Adrien Van Beveren. Detto del quarto e quinto posto di Luciano Benaviedes e Toby Price. Disastrosa la giornata di Cornejo, cominciata con prospettive di leadership e terminata lontano, con oltre 25 minuti di ritardo. Male anche Quintanilla, che prende 17'34'' dal vincitore.

Tra le auto un'altra vittoria di Guerlain Chicherit: il francese dell'Overdrive Racing ha staccato di 5'32'' Guillaume de Mevius e di 5'35'' Carlos Sainz. Lo spagnolo dell'Audi è vicinissimo a conquistare questa edizione per via di distacchi diventati ormai ere geologiche. 1 ora e 27 su de Mevius e 1 ora e 36 su Loeb, costretto ad una lunga sosta per noie tecniche alla vettura. Prosegue invece fino alla fine il testa a testa tra Giroud e Andujar nella Dakar 2024 dei quad. Il pilota della Yamaha Racing ha infatti vinto l’undicesimo stage della rassegna, ma il diretto avversario argentino ha chiuso al secondo posto a pochissimi secondi di vantaggio. Decisivo l'ultimo raid di domani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: