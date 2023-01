MOTO Dakar: Sunderland cade e si ritira, aveva vinto nel 2022 Britannico in ospedale per accertamenti, 'ma e' cosciente'

Dakar: Sunderland cade e si ritira, aveva vinto nel 2022.

Primi ritiri alla Dakar. A gettare la spugna è il britannico Sam Sunderland (GasGas), vincitore della categoria moto nella passata edizione e protagonista di una caduta durante la prima tappa di ieri del tradizionale Rally che si corre anche quest'anno in Arabia Saudita. "Il campione in carica è caduto al km 52 della speciale ed è stato curato dal servizio medico", hanno annunciato gli organizzatori. Sunderland è "cosciente e ha piena mobilità, ma soffre di dolori alla schiena e per questo motivo è stato trasportato in aereo all'ospedale di Yanbu per ulteriori esami. Sunderland, 33 anni, ha vinto la Dakar due volte, nel 2017 e l'anno scorso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: