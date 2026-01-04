Dakar, tappa 1: De Mevius sorprende tutti nelle auto, Canet vince ancora tra le moto

La Dakar è partita nel segno della sorpresa. Nella prima tappa - un anello di 305 chilometri con partenza e arrivo a Yanbu - a prendersi la scena è stato Guillaume De Mevius. Il belga ha firmato una vittoria pesantissima, portando al successo la MINI. De Mevius, sicuramente non tra i principali favoriti alla vigilia, aveva già mostrato ottimi segnali nel Prologo. Oggi ha completato l’opera, prendendosi la leadership tra le auto. Alle sue spalle, staccato di 40 secondi si è piazzato Nasser Al-Attiyah. Il principe qatariota – con Dacia - è stato protagonista di una bella rimonta, risalendo posizione dopo posizione. Terza posizione per Martin Prokop, autore di una prova solida con la Ford Raptor. Quarto Mattias Ekström, migliore tra le Raptor ufficiali. Ottima in generale la prova di Ford, che piazza ben cinque vetture nella Top 10. Sesto posto per Carlos Sainz, mentre sono più attardati i big Toyota, ad eccezione della quinta posizione centrata da Goczal. Giornata complicata invece per Yazeed Al Rajhi. Il vincitore della Dakar 2025 ha perso subito terreno, riuscendo poi a recuperare parzialmente ma chiudendo con quasi 13 minuti di ritardo dalla vetta.

Colpo di scena anche tra le moto. Ross Branch era stato il più veloce, ma la sua gioia è durata poco. Il pilota della Hero è stato penalizzato di sei minuti per una violazione del limite di velocità, scivolando così al settimo posto sia di tappa che nella classifica generale. La vittoria della prima tappa passa quindi a Edgar Canet. Il giovane spagnolo della KTM, già vincitore del Prologo, conferma il suo eccellente stato di forma e si impone davanti al campione in carica Daniel Sanders, staccato di un minuto. KTM monopolizza così le prime due posizioni anche nella generale, con Canet leader sullo stesso Sanders. Terza piazza per Ricky Brabec, che porta la Honda sul gradino più basso del podio precedendo il compagno di squadra Tosha Schareina. La carovana della Dakar si sposta da Yanbu, nella seconda tappa: sono 400 i chilometri cronometrati per arrivare ad Al-Ula.







