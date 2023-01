DAKAR 2023 Dakar, tappa 10: poker di Loeb, Benavides in testa nelle moto Sebastien Loeb si porta a casa la decima tappa, la sua quarta in questa edizione. Nelle moto resta tutto aperto: vince Branch mentre Kevin Benavides passa in vetta alla classifica generale.

Dakar, tappa 10: poker di Loeb, Benavides in testa nelle moto.

Peccato per quelle forature e per quell'incidente nella quinta tappa. Altrimenti sarebbe stata una bella lotta, entusiasmante fino all'ultimo, tra Sebastien Loeb e Nasser Al-Attiyah. E invece, mentre il principe qatariota si avvia abbastanza facilmente al bis nella Dakar e sta semplicemente gestendo l'enorme vantaggio a disposizione in queste ultime frazioni, il francese – nove volte iridato nel WRC – si rammarica ma continua a vincere. Con il successo nella decima tappa, Loeb sale a 4 personali nel 2023, la terza consecutiva. E questa volta era ancora più difficile dal momento che è stato proprio il pilota della Hunter ad aprire la prova dopo la vittoria di ieri. I 114km cronometrati, che hanno portato la carovana da Haradh a Shaybah, hanno invece confermato la superiorità di Loeb che ha regolato l'unica Audi rimasta in gara – dopo i ritiri di Sainz e Peterhansel – ovvero quella dello svedese Mattias Ekstroem secondo ad oltre 3 minuti. Sul gradino più basso del podio un'esordiente, il brasiliano Lucas Moraes che si è anche tolto lo sfizio di mettersi alle spalle il compagno di squadra in Toyota, Nasser Al-Attiyah. Come detto, è semplice gestione per il leader della generale indirizzato verso il successo finale.

Se nelle auto non c'è più storia, è ancora tutto aperto per quanto riguarda le moto. Una delle tappe più corte in questa Dakar ha premiato Ross Branch, bravo a destreggiarsi tra le dune. Per il pilota del Botswana - partito addirittura 28° - è la prima vittoria, per la Hero la seconda di tappa. E' stata una speciale tiratissima, con i primi 11 racchiusi in meno di 5 minuti. Tutto ciò però è bastato a Kevin Benavides per scalzare Skyler Howes e prendersi la vetta della classifica generale, a 4 frazioni dal termine. Ora l'argentino della KTM – quarto al traguardo di Shaybah – ha un minuto e mezzo di vantaggio sullo statunitense ed oltre 2 minuti su Toby Price, entrambi costretti ad aprire la pista.

Infine, si è consumata l'ennesima tragedia nella storia della Dakar: nel corso della nona tappa, uno spettatore italiano di 69 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal camion di Ales Loprais, fino a quel momento primo nella classifica dei mezzi pesanti. L'uomo – morto durante il trasferimento in ospedale - si trovava subito dietro a una duna con il pilota della Repubblica Ceca che non ha potuto evitarlo.



