Dakar, tappa 10: Roma vince dopo 10 anni, Docherty nella storia con la Rally2.

In attesa della tappa decisiva di questa Dakar, la decima ha regalato nuovi scossoni in classifica tra le auto. Dopo aver perso il primato, Henk Lategan è riuscito a recuperare riprendendosi la vetta e comandando ora con 2 minuti di vantaggio su Al-Rahji. Il saudita, così come molti top driver, ha preferito gestirsi in modo di aver una buona posizione di partenza nella speciale successiva. E così la vittoria di tappa è andata all'intramontabile Nani Roma: lo spagnolo ha riportato la Ford Raptor davanti a tutti dopo una lotta sul filo di lana con Lucas Moraes, risolta per soli 18 secondi. Roma torna a vincere alla Dakar addirittura 10 anni dopo l'ultima volta: un'eternità per un pilota in grado di vincere due volte il rally raid, una con le auto e una con le moto. Terza posizione per la Century del sudafricano Baragwanath mentre Nasser Al-Attiyah perde 20 minuti – dando la colpa al suo navigatore per essersi perso nelle prime fasi – e forse dice addio ai sogni di gloria.

Sulla falsariga delle auto, la Tappa 10 per le moto. Con i migliori intenti ad evitare di aprire la pista il giorno dopo, è spuntato Michael Docherty. E ha scritto una nuova pagina di storia della Dakar: il sudafricano infatti è il secondo pilota della classe Rally2 ad imporsi “tra i grandi”. Prima c'era riuscito solo Danilo Petrucci nel 2022. Alle spalle di Docherty, Rui Goncalves con la Sherco e Tobias Ebster su KTM. Nessun stravolgimento nella generale: Daniel Sanders amministra e comanda con 16'31'' di vantaggio su Tosha Schareina. Undecesima tappa decisiva, come detto: 507km ad anello attorno a Shubaytah, ben 275 cronometrati.

