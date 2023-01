Dakar, tappa 11: 5 volte Loeb, Howes torna in vetta nelle moto

Sebastien Loeb non si ferma più. Con la mente libera – dopo una serie di sfortunati eventi nella prima parte – il francese ora sta cannibalizzando le ultime tappe della Dakar. Ed è arrivato a conquistarne ben 5, le ultime 4 addirittura consecutive. Loeb non può aspirare al successo finale – salvo cataclismi – ma sta continuando a prendere confidenza con il rally raid più famoso al mondo, in attesa di poterlo inserire nel suo già incredibile palmarés. Nel frattempo il nove volte iridato WRC si è imposto nell'undicesima tappa, 274km cronometrati tra pietre, sabbia e dune da Shaybah all'Empty Quarter. Oltre due minuti di vantaggio sul compagno di squadra in Hunter Guerlain Chicherit che completa una fantastica doppietta per Prodrive. Sul podio anche Mattias Ekstroem con l'ultima Audi rimasta in gara mentre Nasser Al-Attiyah – quinto di tappa – continua a gestire l'enorme vantaggio sugli inseguitori ed è a un passo dalla vittoria finale. Secondo nella generale delle auto Lucas Moraes con l'altra Toyota: un gran risultato per l'esordiente brasiliano, oggi quarto assoluto.

Colpi di scena e ribaltamenti, invece, nelle moto: Skyler Howes si è ripreso la vetta della classifica dopo aver terminato la Tappa 11 ai piedi del podio. Il pilota statunitense continua però ad essere incalzato dalle due KTM di Toby Price e Kevin Benavides. Basti pensare che i primi tre sono racchiusi in meno di 3 minuti, per la precisione 2'44”. A tre giorni dall'arrivo di Dammam è ancora tutto aperto e incerto. Chi invece sembra ormai fuori dalla corsa per la Dakar ma continua comunque a stupire è l'altro Benavides, Luciano: il pilota argentino – in sella all'Husqvarna - vince la sua terza tappa in questa edizione davanti alla GasGas di Daniel Sanders.