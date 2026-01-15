Dakar, tappa 11: Al-Attiyah a due stage dalla vittoria, Benavides in vetta tra le moto

Alla Dakar non si può mai dire mai. Anche quando tutto sembra già scritto, la corsa più dura del mondo trova sempre il modo di riscrivere la storia. L'undicesima tappa ha provocato un nuovo terremoto nelle classifiche, a due giorni dalla conclusione del rally raid. Il momento chiave della giornata tra le auto arriva al chilometro 140, dove Henk Lategan è costretto a fermarsi per oltre un’ora con la sua Toyota Hilux. Un problema tecnico – non ancora chiarito – ha praticamente cancellato le ambizioni del sudafricano, principale rivale di Nasser Al-Attiyah per la vittoria finale. Lategan è riuscito a ripartire, ma il pesante ritardo lo ha fatto precipitare fuori dalla lotta per il podio. Ne approfitta così lo stesso Al-Attiyah, che pur senza forzare consolida il comando della generale con la Dacia Sandrider. Alle sue spalle cambia tutto: Nani Roma sale al secondo posto assoluto con la Ford, staccato di circa 8 minuti, mentre il terzo gradino del podio è ora occupato da Sébastien Loeb, autore di una grande rimonta negli ultimi giorni con l’altra Dacia ufficiale. La vittoria di giornata va a Mattias Ekström, che firma una prova impeccabile chiudendo davanti a Romain Dumas e Carlos Sainz per una prestigiosa tripletta Ford.

Spettacolo puro anche tra le moto, dove arriva la prima vittoria alla Dakar di Skyler Howes. Lo statunitense della Honda conquista la tappa dopo un duello mozzafiato con il compagno di squadra Adrien Van Beveren, battuto per soli 21 secondi dopo una giornata corsa praticamente fianco a fianco. Terzo posto per Edgar Canet davanti al compagno di squadra in KTM Luciano Benavides, che ottiene un quarto posto fondamentale. Il risultato, unito al sesto posto di Ricky Brabec, consente all’argentino di balzare in testa alla classifica generale con 23 secondi di vantaggio sull'alfiere Honda. Quinto al traguardo Tosha Schareina, che consolida il terzo posto assoluto, mentre resiste stoicamente Daniel Sanders: l’australiano, infortunato alla clavicola, chiude 13° e scivola a 23’32” dalla vetta, ma resta in lotta per la Top 5. Alla Dakar l’ultima parola non è mai detta fino all’ultimo chilometro: nel dodicesimo e penultimo stage si arriva a Yanbu, dove si terrà anche il gran finale nella giornata di sabato.







