Dakar, tappa 11: Al Rajhi nuovo leader tra le auto.

Una delle ultime occasioni per Tosha Schareina per attaccare il primo posto di Daniel Sanders il pilota spagnolo non l'ha sbagliata. L'undicesima tappa della Dakar è stata nel segno del pilota della Honda che concluso la frazione di 384 km al primo posto davanti all'argentino Luciano Benavides e il francese Adrien Van Beveren. In ottica classifica Schareina ha recuperato anche 7 minuti e 31 secondi su Daniel Sanders. L'australiano resta al comando della generale con 9 minuti di vantaggio sullo spagnolo.

Tra le auto è lo svedese Mattia Ekstrom al volante della Ford a vincere la penultima tappa della Dakar 2025 precedendo di 41 secondi il pilota del Qatar Nasser Al-Attiyah e di 1 minuto e 45 il saudita Al Rajhi. Un risultato che ha permesso al pilota dell'overdrive racing di portarsi al comando della classifica generale davanti al sudafricano Henk Lategan. Il vantaggio a una tappa dalla fine è di 6 minuti e 11 secondi. Al Rajhi è vicinissimo a diventare il primo pilota saudita a conquistare la Dakar.

