Dakar, tappa 12: Al Attiyah ipoteca il titolo, Brabec vince e prende il comando
Domani l'ultima tappa: il qatariota ha un ampio margine su Roma, lo statunitense scavalca Benavides per 3' 20".
Nasser Al Attiyah si prende anche la tappa 12 e, salvo clamorosi imprevisti, mette una mezza ipoteca sul suo 6° successo alla Dakar. Il qatariota della Dacia Sandriders è il migliore anche nei 311 km da Al Henakiyah a Yanbu, precedendo di 1' 04” Guthrie e di 1' 25” il sempre più convincente Price. Ma, soprattutto, raddoppia il suo vantaggio sul primo inseguitore nella generale, Nani Roma, scivolato a 16' 02”: a una frazione dal termine, pare un po' troppo per poter mettere in dubbio il trionfo di Al Attiyah, pronto a diventare 3° assoluto come n° di Dakar vinte.
Ancora tutto in bilico invece nelle moto, la cui generale cambia di nuovo padrone. Ricky Brabec vince la tappa con 3' 43” su Luciano Benavides e gli strappa il comando: tra i due c'è un distacco praticamente identico a quello di giornata (3' 20”) dunque si deciderà tutto sabato negli ultimi 108 km cronometrati intorno a Yanbu. Favorito da una buona posizione di partenza, Brabec prende il comando al km 94 e via via va a incrementare il margine: inutile il cambio di strategia di Benavides, che prova ad andare ad aprire la pista per fare incetta di abbuoni ma riesce solo a contenere i danni. Sempre più lontano invece Schareina, terzo di giornata a 12' 58” e terzo pure nella generale, a 27' 51”. Obiettivamente troppo per entrare nel discorso per il titolo, una corsa a due ormai prossima alla conclusione: Brabec cerca il terzo successo, Benavides invece punta all'ingresso nell'albo d'oro.
