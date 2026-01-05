RALLY Dakar, tappa 2: vincono Al Attiyah e Sanders si prendono la vetta Il qatariota precede di 7" il vincitore di giornata Quintero, l'australiano si impone e scavalca di 30" il compagno di squadra Canet.

Dakar, tappa 2: vincono Al Attiyah e Sanders si prendono la vetta.

I 400 km da Yanbu ad Alula cambiano i vertici delle due principali categorie della Dakar, ora comandate da Nasser Al Attiyah, nelle auto, e da Daniel Sanders, nelle moto.

Particolarmente corta la classifica delle 4 ruote, coi primi 9 della generale racchiusi in 4' 35”. La tappa 2 se la aggiudica Seth Quintero, addirittura fuori dalla Top10 nella prima uscita e stavolta vincente con 1' 42” su Lategan, suo compagno in Toyota. Completa il podio il campione in carica Al Rajhi, anche lui reduce da un esordio non brillante, attardato di 1' 56” dal vincitore. 8° a 6' 31” Al Attiyah, un risultato comunque sufficiente, al qatariota, per togliere lo scettro a De Mevius, ben lontano dal sorprendente successo della tappa 1 e appena 12°. Al Attiyah inseguiva di 40”, ha recuperato quasi 2' e ora è in testa di un soffio su Quintero, attardato di 7”; dietro di loro, in una classifica come detto cortissima, c'è lo stesso De Mevius, a 1' 09”.

Nelle moto intanto continua il dominio delle KTM di Sanders e Canet che non accusano minimamente il ruolo di apripista. Anzi, sfruttano i relativi abbuoni (rispettivamente oltre 4' e 5') per avere la meglio sul più veloce di giornata, Brabec, terzo a 1' 46” da Sanders. La coppia della casa austriaca procede a braccetto e, come all'esordio, condivide le prime due posizioni, semplicemente invertendole in ambedue le classifiche. Così, Sanders vince di 1' 35” su Canet e lo scavalca in testa alla generale, dove lo precede di 30”; seguono proprio Brabec, a 2' 18”, e Schareina, a 4' 41”. Male Benavides, Van Beveren e Cornejo, tutti a oltre 10' dal capoclassifica, mentre Santolino rompe la moto in un incidente ed è costretto al ritiro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: