Dakar, tappa 3: Guthrie vince e va in testa, Schareina spezza il dominio KTM

La tappa 3 tutta attorno ad Alula stravolge completamente la classifica delle auto della Dakar. È il trionfo totale di Mitch Guthrie, vincitore di giornata e nuovo capolista di una generale che ora vede 4 Ford Racing nelle prime 5 posizioni. Lo statunitense si impone con 2' 27” su Prokop e 5' 23” su Botterill, agevolato dal finale in calando degli altri alfieri Ford, ossia Roma, Sainz ed Ekstroem. Crollano, invece, i protagonisti delle prime due frazioni: Al Attiyah, partito da leader della carovana, incassa oltre 20' da Guthrie e ora chiude la top10 con 11' di distacco, Quintero perde oltre un'ora a causa di uno stop al km 275 e De Mevius a sua volta rimane a lungo fermo per un problema meccanico. E insieme agli ex componenti del podio, incappano in una giornata storta anche Loeb, Al Rajhi e Lategan, a questo punto tutti abbondantemente fuori dalla lotta per il titolo. Che resta comunque molto aperta: Guthrie guida con 26” su Prokop e 1' 08” su Ekstroem, dietro di loro Sainz, Roma, Moraes e Gutierrez sono tutti entro i 6' di ritardo.

Non altrettanto rivoluzionaria la tappa delle moto, anche lì però qualcosa si muove: dopo tre giorni di monologo KTM ecco il primo squillo Honda col successo di Tosha Schareina che sfrutta una buona posizione di partenza, la quinta, per prendere il comando fin dal km 167, senza più mollarlo. Lo spagnolo vince con 2' 17” su Brabec e con 3' 28” sul capoclassifica Sanders, che contengono i danni grazie agli abbuoni legati alla posizione nella generale. Il cui podio attuale è lo stesso di quello della frazione, ma letto al contrario: Sanders resta in testa con 1' 07” su Brabec e 1' 13” su Schareina. Crolla invece quello che era il suo primo inseguitore, Canet, che fatica a livello di navigazione e al traguardo incassa quasi 12': in classifica resta comunque 4° assoluto, con un distacco dal compagno di marca che, però, sale a 8' 46”.







