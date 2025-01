DAKAR 2025 Dakar, tappa 3: Vairawa nella storia, Santolino riporta la Sherco al successo La terza tappa della Dakar è stato un susseguirsi di colpi di scena: Variawa vince a 19 anni tra le auto, primo successo per Santolino nelle moto. Cappottamento per Sebastien Loeb: la FIA sta ispezionando la sua Dacia per capire se potrà continuare.

La carovana della Dakar si sposta da Bisha, arriva ad Al Henakiyah e – come sempre – non mancano i colpi di scena. Anche la terza tappa è stata un susseguirsi di emozioni. A partire da un'altra probabile esclusione eccellente: dopo il ritiro di Carlos Sainz, Sebastien Loeb è stato vittima di uno spettacolare cappottamento. Il transalpino è riuscito a ripartire, perdendo però un'ora. Inoltre la FIA ispezionerà la sua Dacia Sandrider per capire se potrà continuare a partecipare o se dovrà ritirarsi. Sarebbe un duro colpo per la casa rumena, rimasta solo con Nasser Al-Attiyah. Il principe qatariota resta al secondo posto della speciale alle spalle di Henk Lategan, che chiude in 12^ posizione ma conserva 7'17'' di vantaggio sul primo inseguitore. Toyota, Dacia e poi la Ford di Mattias Ekstrom, terzo a 9'34''. La grande notizia di giornata però è quella del successo di tappa di Saood Variawa, sempre su Toyota. Il pilota sudafricano diventa il più giovane vincitore di sempre di una prova speciale nella storia della Dakar: la carta d'identità infatti segna 1 luglio 2005, 19 anni. Un'impresa per Variawa che ha sfruttato la posizione di partenza vantaggiosa e le tracce degli altri piloti per mettere il primo tassello in questo rally raid. Piazza d'onore per Chicherit con la MINI, terzo Seth Quintero con l'altra Toyota.

Novità anche tra le moto. Per la prima volta in questa edizione non vince Daniel Sanders che, al contrario, perde addirittura un quarto d'ora. L'alfiere KTM è ancora in testa alla generale ma i rivali sono di nuovo vicinissimi: Skyler Howes si trova ad 1'57'' con la Honda, Ross Branch a 2'05'' con la Hero. 7 gennaio che resterà una data storica, invece, per Lorenzo Santolino e Sherco: il pilota spagnolo centra il primo successo di tappa alla Dakar, il marchio francese torna a vincere nel rally raid sei anni dopo l'ultima volta. Era il 2019 e si correva ancora in Sudamerica. Anche Santolino ha approfittato delle tracce dei piloti, cosa che potrà fare Sanders nella quarta tappa. 588Km – 415 cronometrati – con partenza da Al Henakiyah e arrivo ad Alula.

