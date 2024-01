DAKAR 2024 Dakar, tappa 4: acuto di Loeb, bis di Cornejo

Arriva la zampata di Sebastien Loeb. Il 9 volte campione del mondo WRC si impone nella quarta tappa della Dakar, quella che ha portato la carovana da Al Salamiya ad Hal-Hofuf. Dopo i successi di Audi e Toyota, ecco anche la prima gioia per Hunter nell'edizione 2024. Una vittoria in rimonta per il pilota francese, considerando che – fino al km 263 – sembrava tutto apparecchiato per Nasser Al-Attiyah. E invece il principe qatariota - campione in carica - deve ancora una volta rimandare l'appuntamento con la prima vittoria. Il sorpasso di Yazeed Al Rajhi, poi quello del compagno di squadra Loeb che ha fatto la differenza soprattutto nell'ultimo tratto, quello sabbioso e delle dune. Tutto aperto però in classifica generale con la Toyota di Al Rajhi in vetta, con 4'19'' di vantaggio sull'Audi di Carlos Sainz - oggi quarto al traguardo davanti a Peterhansel – e oltre 11 minuti sullo stesso Al-Attiyah.

Resta l'incertezza tra le auto, nelle moto invece è arrivato il bis di Nacho Cornejo. Doppio colpo per il cileno della Honda, che si è ripetuto dopo il successo nella seconda frazione e si è anche ripreso la leadership in classifica generale. Quello di Cornejo è stato un vero e proprio dominio: basti pensare che il compagno di squadra Ricky Brabec, secondo assoluto, ha chiuso a quasi 3 minuti di ritardo nonostante il minuto di abbuono. Stesso discorso per il campione 2023, l'argentino Kevin Benavides, terzo a 3'18'' pur potendo contare su 3'42'' di abbuono per aver aperto la pista nei quasi 300km cronometrati. Dopo 4 tappe Cornejo ha 1'15'' di vantaggio sulla Hero di Ross Branch e 5 – o poco meno – su Brabec.

