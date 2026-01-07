Dakar, tappa 4: Lategan e Schareina vincono e prendono il comando

La prima parte di Marathon di Alula cambia la vetta delle classifiche delle due principali categorie della Dakar. In particolare ne esce stravolta quella delle auto che da cortissima diventa una corsa a due tra Henk Lategan e Nasser Al Attiyah. Il sudafricano della Toyota domina dal primo all'ultimo dei 452 km cronometrati, imponendo un ritmo al quale solo il qatariota riesce, parzialmente, a prendere le misure. Al traguardo la forbice tra i due è di 7' 33”, mentre Marek Goczal, terzo di giornata, accusa 14' 15” di ritardo. Così la generale ora recita Lategan capoclassifica con 3' 55” su Al Attiyah, mentre Ekstroem, unico componente del vecchio podio a mantenere la posizione, è a 13'. Per il resto, affondano Guthrie e Prokop, che hanno esaurito il loro giorno di gloria da primo e secondo, e il campione in carica Al Rajhi, fermato dalla rottura del braccetto dello sterzo.

Nelle moto invece Tosha Schareina concede il bis e sbarca in vetta, in condivisione col compagno di Honda Ricky Brabec. Nell'anello di 421 km il più veloce è un altro alfiere della marca giapponese, Howes, lo spagnolo e lo statunitense però sfruttano al massimo il ruolo di apripista per prendersi, rispettivamente, 6' e 3' di abbuoni. Così la tappa si chiude con Schareina vincente per 6” su Brabec, mentre Howes e Branch si arrendono per appena 10” e 16”. 2' 37” di ritardo invece per l'ex leader Sanders che si ritrova detronizzato e ora è 3° a 1' 24” dalla coppia al comando. Tutti oltre i 10' di ritardo gli altri, compreso un Canet che, dopo gli exploit iniziali, si allontana ulteriormente dalla lotta per il titolo.







