Dakar, tappa 5: beffe per Al-Attiyah e Van Beveren penalizzati

Non sarebbe la Dakar senza imprevisti. Ecco il ribaltone che arriva nelle quattro ruote. Al termine della quinta tappa di 428 km da AIUla ad Hail Nassser, Al-Attiyah sembra poter festeggiare la vittoria di frazione dopo 4 ore 22'54'' di gara, ma viene penalizzato di 10 minuti. Una sanzione che fa scivolare la Dacia del qatariota al secondo posto. Una vera beffa per Al-Attiyah che perde la vittoria di tappa per appena 1 secondo a favore di Seth Quintero che si aggiudica il secondo successo personale. A otto secondi dal pilota della Toyota c'è in terza posizione lo svedese Ekstrom. Per quanto riguarda la classifica generale comanda sempre Henk Lategan, quarto al traguardo, con un vantaggio di 10 minuti e 17 secondi su Al Rajhi.

Colpo di scena anche nelle moto. La tappa la vince Van Beveren, ma il pilota francese della Honda viene penalizzato di 2 minuti ed è costretto a lasciare il passo a Benavides che chiude così con 47 secondi di vantaggio la frazione. Terzo Cornejo Florimo. Il leader Daniel Sanders è penalizzato di 8 minuti e passa dal sesto al dodicesimo posto, ma resta al comando della classifica con con poco più di 7 minuti su Schareina.