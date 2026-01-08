Dakar, tappa 5: Ford e KTM fanno la voce grossa
Nelle auto tripletta di Ford Raptor con il successo di Guthrie davanti a Roma e Prokop. In classifica comanda ancora Lategan (Toyota) su Al-Attiyah (Dacia). Tra le moto torna al successo KTM con Luciano Benavides mentre Sanders si riprende la vetta.
La quinta tappa della Dakar, seconda parte della Marathon, non ha tradito le aspettative. Giornata a forti tinte Ford nelle auto, con una tripletta di Raptor che conferma lo stato di grazia dell'Ovale Blu. A conquistare la vittoria è stato lo statunitense Mitchell Guthrie, protagonista di un duello spettacolare con Nani Roma. Lo spagnolo aveva chiuso davanti sul traguardo per appena 4 secondi, ma una penalità di 1’10” gli è costata il successo. Roma ha comunque chiuso secondo precedendo Martin Prokop. Il dominio è certificato dai numeri: sono 5 le Ford nelle prime 6 posizioni. Quinto Mattias Ekström, davanti a Carlos Sainz. Tra le Raptor si è inserito solo Lucas Moraes, quarto con la Dacia. Più indietro le altre: Nasser Al-Attiyah è 15°, penalizzato dalla posizione di partenza e dalla durezza della Marathon. Da segnalare il ritiro definitivo di Yazeed Al Rajhi, vincitore della Dakar 2025, dopo i problemi accumulati nelle prime tappe. La generale resta cortissima: Henk Lategan su Toyota comanda con 3’17” su Al-Attiyah e con ben quattro Ford ufficiali alle spalle: Ekstrom, Roma, Sainz e Guthrie.
Dopo due giornate favorevoli a Honda, la quinta tappa ha segnato la riscossa KTM tra le moto. Su 356 km cronometrati fino al bivacco di Ha’il, la speciale ha ridisegnato la classifica, con i primi quattro racchiusi in meno di sei minuti. A imporsi Luciano Benavides, al primo successo in questa edizione e al sesto in carriera alla Dakar. L’argentino ha chiuso con un vantaggio di 3’51” sulla Hero di Nacho Cornejo. Terzo Daniel Sanders, che grazie a questo risultato è tornato leader della generale. Fondamentale il lavoro di apertura pista dei piloti Honda: Schareina e Brabec hanno raccolto importanti abbuoni, chiudendo quinto e sesto e restando vicinissimi a Sanders, rispettivamente a 1’59” e 2’02”. La Marathon ha invece presentato il conto a diversi protagonisti: Edgar Canet ha perso oltre un’ora per un problema alla mousse della gomma posteriore, mentre Van Beveren e Branch sono usciti di fatto dalla lotta per la vittoria a causa di inconvenienti tecnici. La sesta tappa vedrà la carovana della Dakar arrivare nella capitale dell'Arabia Saudita, Riad, dopo 331km cronometrati.
