Dakar, Tappa 5: Kevin Benavides vince e va in vetta

Nella Dakar delle moto si va di ribaltone in ribaltone e dopo cinque tappe nessuno è ancora riuscito a confermarsi in testa alla generale. Oggi è il turno di Kevin Benavides, sbarcato in vetta grazie al successo nella Riyadh-Al Qaisumah. L'argentino scalza De Soultrait, sesto a 7' 55” e ora primo inseguitore con 2' 31” di ritardo. Seguono, a 3' 42” e 3' 43”, Cornejo e Price, che nello stesso ordine sono sul podio della Tappa 5 con Benavides.



Il quale, nonostante una caduta con infortunio al naso, fa fruttare l'accorta gara di ieri capitalizzando al massimo il 14° posto in griglia, garanzia di pista battuta. Con Cornejo è un lungo testa a testa tra Honda, con cileno che, sul traguardo, paga 1' esatto di distacco. Nel complesso, la tappa di giornata rilancia Sunderland e Santolino – che nella generale sono a 6' e 9' 30” - e al contempo allontana Howes, Branch e soprattutto Barreda. Apripista di turno, al via lo spagnolo era a soli 15” da De Soultrait, ora invece è a 14' da Benavides. Complice la perdita della rotta nel tratto che portava al km 74, che gli costa 17' e gli annulla la buona partenza.





Nelle auto batte doppia bandiera sudafricana, con De Villiers che domina da cima a fondo e la spunta per 58” su Baragwanatah. Il duello per la generale però si consuma alle loro spalle e il punto se lo prende Peterhansel. Il capoclassifica è terzo e guadagna 1' 13” su Al Attiyah, che dopo tre successi in fila incappa in una giornata complicata e contiene i danni solo con un grande recupero nell'ultimo tratto, valsogli il quarto posto. Sale così a 6' 11” il distacco tra i due soli duellanti della categoria, col terzo della classe, Sainz, lontano quasi 50'.