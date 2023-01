RALLY Dakar, tappa 5: vince Van Beveren, Howes in vetta. Al Attiyah allunga Lo statunitense la spunta per 13" su Cornejo e ora comanda per 2' 07" su Price. Il campione in carica delle auto fa sua la tappa e sale a +22' 36" su Peterhansel.

Cambio in vetta nella categoria delle moto dopo la quinta tappa della Dakar. Ad Ha' Il vince Van Bevern, che la spunta per 13" su Cornejo, e Skyler Howes balza in vetta sfruttando il tracollo dell'ex capolista Sanders, che perde quasi 27' e scivola all'8° posto, a 17' 50" da Howes, 6° nella tappa odierna. Lo statunitense comanda con 2' 07 su Price, mentre Kevin Benavides e Klein sono rispettivamente a poco più di 5' e 6'. Nelle auto Al Attiyah vince con 1' 57" su Sainz e consolida il primato: ora ha 22' 36" su Peterhansel, che col 3° posto odierno scalza Al Rajhi e diventa il primo inseguitore del campione in carica.

