RALLY Dakar, tappa 7: Van Beveren passa in testa, fuori Sanders Nella prova vinta da Cornejo, il francese scalza dalla vetta Sunderland, attardato di 25' e fuori anche dal podio della generale. Nelle auto Loeb vince e rosicchia 5' ad Al Attiyah, comunque saldamente al comando.

La tappa 7 della Dakar porta tre novità nella categoria moto, di cui due pesanti. Per la prima volta in questa edizione vince Cornejo - con 44" su Kevin Benavides e 2' 51" su Barreda - ma le notizie vere sono il ritiro di Sanders e lo sbarco in vetta di Van Beveren. Al francese basta chiudere 10° nei 400 km da Riyad ad Al Dawadimi per salire dal 4° al primo posto della classifica: il tutto grazie alla giornata storta dell'ex apripista Sunderland, che incassa quasi 26' da Cornejo e finisce fuori pure dal podio della generale. Composto, oltre che da Van Beveren, da Walkner - anche lui in sordina e staccato di 5' 12" - e da Kevin Benavides, che grazie alla grande prova di giornata è impennato fino a 5' 23" dal capolista. Subito dopo Sunderland, seguito a stretto giro da Santolino, Quintanilla e Barreda per una classifica che racchiude i primi 7 in 8' 30”. Un lotto dal quale, come detto, è uscito Sanders, grande protagonista prima della sosta con tre successi in sette prove e fratturatosi il polso e infortunatosi al gomito in una rovinosa caduta durante un trasferimento. Giornata complicata pure per Petrucci, a sua volta frenato dai punti al gomito rimediati con l'incidente della Tappa 6.

Nelle auto invece c'è un Sebastien Loeb che non s'arrende allo strapotere di Al Attiyah. Il francese comanda per quasi tutta la frazione, conquista il suo secondo successo davanti al qatariota e a Sainz e guadagna 5' 26” sul leader della generale, che comunque mantiene 45' di vantaggio. Oltre al pluricampione WRC, l'unico inseguitore a stare sotto l'ora di ritardo è Al Rajhi, sceso di un gradino di podio e lontano 53' 31”.



