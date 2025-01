Dakar, tappa 8: sempre più lotta a due tra Sanders e Schareina

La Dakar sembra una lotta a due con Daniel Sanders sempre al comando della classifica delle moto e Tosha Schareina a inseguire con 11 minuti di ritardo. Il pilota spagnolo della Honda ha accorciato in classifica generale, recuperando 4 minuti all'australiano che ha chiuso l'ottava tappa in settima posizione. Successo di frazione è andato all'argentino Luciano Benavides. Il pilota della Ktm rosicchia minuti, ma resta a 30 dalla vetta. All'arrivo della tappa 8, 733 km dei quali 487 di speciale che ha portato i piloti a Riyad, Benavides ha preceduto Adrien Van Beveren di 2 minuti. Il campione in carica Ricky Brabec è quarto e quinto nella generale.

Tra le auto arriva l'acuto del leader delle quattro ruote Henk Lategan. Il pilota sudafricano aveva vinto il prologo dell'edizione 2025 e riesce ad allungare su Al Rajhi, il principale concorrente per la vittoria finale. Resta confermato il dominio della Toyota che si è aggiudicata ben sette delle otto tappe più il prologo. Lategan ha preso la vetta della classifica dalla seconda tappa per non lasciarla più. All'arrivo ha chiuso davanti al connazionale Botteil con un vantaggio di 1 minuto e 47 secondi. Terzo il francese Serradori. Nella classifica generale Lategan ha un vantaggio di 5 minuti e 41 secondi su al Rajhi e 29 minuti su Ekstrom.