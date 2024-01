DAKAR Dakar: tappa 9 a van Beveren e Loeb, Brabec allunga in vetta Sainz contiene i danni e mantiene 20' abbondanti sul 9 volte iridato WRC.

Ricky Brabec dà la scossa a una classifica delle moto ora un po' più definita, nelle posizioni di vertice. Adrien van Beveren fa sua la tappa 9 capitalizzando gli abbuoni da apripista – senza i quali avrebbe chiuso il podio, dietro a Quintanilla – ma il trionfo di giornata è del capolista. Il più veloce su un tracciato di 417 km che svaria tra dune, sabbia e rocce, 2° a 32” dal francese e ora forte, nella generale, di 7' 09” su Ross Branch, che al via di Ha'il gli stava a una quarantina di secondi. E se il pilota del Botswana in qualche modo contiene i danni, lo stesso non può dirsi di José Cornejo: il cileno incassa quasi 10' e finisce fuori dal podio, a 13' 46” da Brabec; e in mezzo c'è pure van Beveren, che visto il risicato successo però è ancora a 11' 26 dalla vetta.

Nella auto invece prosegue il disperato tentativo di rimonta di Sebastien Loeb, che dopo i disastri in navigazione di ieri centra il suo 4° successo nelle ultime 6 frazioni. Altri 4' 14” rosicchiati a Carlos Sainz, 2° davanti a Mathieu Serradori e tuttora saldamente al comando della generale, con 20' 33” su Mr WRC. Il quale, consapevole di aver bisogno di un passo falso del rivale per riaprirla davvero, continua a forzare lo spagnolo, costretto a spingere al massimo per contenerlo. Intanto abdica definitivamente il bi-campione in carica Nasser Al Attiyah, la cui Dakar, mai realmente iniziata causa vari problemi tecnici, stavolta è ufficialmente finita.

