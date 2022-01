RALLY Dakar, titolo a Sunderland e Al Attiyah L'ultima tappa va a Quintanilla e Lategan, i due capoclassifica gestiscono i rispettivi vantaggi e fanno loro la manifestazione.

A Sam Sunderland basta amministrare per conquistare la sua seconda Dakar. Nell'ultima tappa, il britannico è 8° a 3' 25" dal suo principale rivale nella generale, Quintanilla, che vince una frazione tiratissima con 18" su Price e 29" su Cornejo. Nella classifica finale, Sunderland chiude con 3' 27" sullo stesso Quintanilla e con 6' 47" su Walkner. Nelle auto invece nessun problema per Nasser Al Attiyah, al quale di fatto è sufficiente arrivare in fondo per portare a casa il suo quarto titolo nella manifestazione, con 27' 46" su Loeb. A completare il podio è Al Rajhi, attardato di 1 h 1' 13". Ad aggiudicarsi la tappa conclusiva è Lategan con 49" su Peterhansel e 1' 51" su Baragwanath.

