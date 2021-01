Dakar: Toby Price e Nasser Al-Attiyah vincono la terza tappa

Nelle moto è arrivata la secondo vittoria in questa edizione per Toby Price. L'australiano della KTM ha preceduto di 1'16" l'argentino Benavides in sella ad una Honda. Il tutto mentre gli altri due piloti di punta della Honda, Barreda e Brabec, hanno dovuto fare i conti con la difficoltà di aprire la "pista" ed hanno incassato pesanti ritardi: quasi 25 minuti per lo spagnolo, 21' e 39" per il californiano Brabec.





In classifica generale comanda lo statunitense Howes. Nelle auto, ancora un successo per Nasser Al-Attiyah. Il portacolori della Toyota si avvicina sensibilmente al leader della classifica, il francese Peterhansel che nonostante una foratura mantiene il primato con un vantaggio di poco superiore ai 5 minuti. Giornata no per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ha sbagliato strada, perdendo oltre mezz'ora dai principali avversari per la vittoria finale. Oltre al danno anche la beffa, perché al chilometro 235, Sainz si è dovuto fermare di nuovo per sostituire una gomma forata.