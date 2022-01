DAKAR Dakar: vincono Sainz e Rodrigues. Sanders bloccato dalla fame, Al Attiyah fa il vuoto L'ex capolista si ferma per uno spuntino e manca il ritorno in vetta, dove Sunderland comanda con 4" su Van Beveren. Loeb rompe l'albero della trasmissione e va a -37' dal qatariota.

Come ieri, la Marathon salta causa pioggia per far posto a una tappa normale e salta un altro avversario di Nasser Al Attiyah, al momento uomo solo al comando. L'ultimo a uscire dalla scia è Sebastien Loeb, incappato in due forature e, soprattutto, la rottura dell'albero della trasmissione dopo appena 10 km, su 368 di speciale. Il francese resta secondo ma scivola a 37' 40” da Al Attiyah, 8° in una tappa 3 – da Al Artawiyya ad Al Qaysumah – dalla classifica cortissima. Ci sono appena 5' tra il leader della generale e il vincitore di tappa, Carlos Sainz, impostosi per 38” su Henk Lategan dopo una gara che li ha visti testa a testa per tutto il tempo. Decisivo il colpo di reni finale dello spagnolo, che all'ultimo waypoint era ancora costretto all'inseguimento del rivale. Terzo Peterhansel, con 1' 41” di ritardo.

Se nelle auto Al Attiyah ha un margine importante, nelle moto c'è un battito di ciglia a dividere i primi della classe. Al comando c'è sempre Sam Sunderland davanti ad Adrien Van Beveren, che però ora sono distanziati di appena 4”. Eppure sembrava tutto pronto per il ritorno in vetta di Sanders, a lungo al comando della tappa, virtualmente di nuovo leader e invece penalizzato di 10'. Il tutto perché, nel finale, si è fermato a lungo per uno spuntino. Botta di fame e niente terzo successo su quattro tappe: al suo posto - in una prova ridotta di 100 km causa pioggia – trionfa Joaquim Rodrigues, con Price e Klein battuti di 1' 03” e 1' 1' 14”. Nella generale, a ridosso del duo Sunderland-Van Beveren ci sono Walkner (a 1' 30”) e Howes (3' 55”), mentre Sanders è 4° a 8' 54”.

