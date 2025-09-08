RADUNI AUTO Dal Giappone e dagli USA con furore: le auto "invadono" San Marino Weekend ricco di affascinanti raduni auto a San Marino: prima è stata la volta di quelle giapponesi, poi delle americane.

Il Centro Storico di San Marino è stato letteralmente invaso da stupende auto nel weekend. A partire dal “Bunta's Car Meeting”, giunto alla quinta edizione e riservato alle quattro ruote giapponesi. Un evento iniziato qualche anno fa con 70 macchine ed arrivato ora a numeri da record, come i 150 fatti segnare nel 2025. Ad impreziosire la bellezza di queste auto – dalle Nissan alle Toyota, passando per Mitsubishi, Mazda e Subaru – una location da sogno, come solo la più antica Repubblica al mondo sa offrire. Un'occasione per i proprietari di visitare San Marino, un'occasione per gli appassionati di fotografare e vedere da vicino splendidi bolidi.

Il giorno successivo poi è toccato al 2° "San Marino Grand Tour", per le auto americane. Manifestazione voluta dal Romagna Boys Club che ha scelto il Titano per un percorso ricco di storia, cultura e panorami mozzafiato. Passaggi affascinanti tra le vie del Centro Storico, toccando i punti più suggestivi: le Torri, la Pieve e il Palazzo Pubblico. Sono state – tra le tante - Ford e Chevrolet ad attrarre i più curiosi, che hanno potuto ammirare le vetture made in USA storiche e moderne.

