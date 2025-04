Dalla Vespa alla Mille Miglia, San Marino crocevia per appassionati di auto e moto

San Marino diventa punto di partenza, di arrivo e di passaggio. Lo fa con una lunga e importante serie di eventi legati agli appassionati di auto e moto. Oltre 2400 equipaggi per almeno 24 appuntamenti da non perdere da aprile fino a dicembre. Passione, cultura, territorio e naturalmente turismo. Un brand della più Antica Repubblica del Mondo che non può mancare quando i tracciati si legano agli amanti dei mezzi d'epoca e non solo. San Marino che diventa crocevia del calendario di eventi legati ai raduni. Quattro, due ruote o mezzi militari. San Marino sa diversificare con un unico importante denominatore, quello della tradizione e della cultura. Dal Raduno di Primavera a quello di Natale, sono attesi sul Titano ben 4 mila partecipanti. “La Repubblica di San Marino, location ideale per ospitare raduni automobilistici e motociclistici, sia d’epoca che contemporanei, di tradizione o di lusso, oltre che gare competitive o sfilate”, ha ricordato Alan Gasperoni, Segretario Particolare della Segreteria per il Turismo”. Dai raduni per possessori dell’iconica Vespa Piaggio a quelli per gli amanti della Panda 4x4, passato per supercar, Ferrari, BMW, Porsche e Alfa Romeo. “Un'occasione importante, ha sottolineato Annachiara Sica, direttore, dell’Ufficio del Turismo, per scoprire San Marino”. Tanti appuntamenti nei quali spicca anche il passaggio della Milla Miglia il 19 giugno e il GP Nuvolari il 20 settembre. Un calendario ricco che conferma il grande appeal di San Marino.

Ecco l'elenco degli eventi:

- Raduno di Primavera (18 aprile)

- Pechino Parigi (17 maggio)

- Raduno veicoli elettrici (18 maggio)

- 50° Raduno Internazionale Porsche 356 (23 maggio)

- Only BMW (25 maggio)

- 1° Pandaraduno 4x4 (31 maggio)

- Raduno Ferrari Red Passion (1 giugno)

- Trial GP (7 e 8 giugno)

- Motorshow (15 giugno)

- Mille Miglia in Moto (da 16 al 21 giugno)

- 1000 Miglia (19 giugno)

- The Space SRL (21 giugno)

- Raduno Fiat Barchetta (5 luglio)

- 11° Vespa Titano Day (6 luglio)

- 20° Giro dei Castelli (29 e 30 agosto)

- 40° Alfa 75 San Marino (14 settembre)

- Raduno Linea Gialla (da 19 al 21 settembre)

- 35° Gran Premio Nuvolari (20 settembre)

- 38° Raduno Internazionale del Campeggiatore (dal 26 al 28 settembre)

- Raduno BMX Z3 (28 settembre)

- Bunta's Car Meeting (settembre)

- 32° San Marino Revival (8-9 novembre)

- Raduno di Natale (14 dicembre)