Dallara a San Marino: un raduno affascinante In mattinata il Centro Storico di San Marino è stato invaso dalle Dallara, uno dei marchi simbolo dell'automobilismo italiano e non solo.

Il rombo dei motori ha risvegliato la Repubblica. Circa 30 Dallara hanno sfilato per il Centro Storico di San Marino, sostando in Piazza della Libertà e Viale Eugippo, due delle location più affascinanti. Impreziosite ancor di più da queste splendide vetture – ce ne sono solo 600 in tutto il mondo – create da uno dei marchi simbolo per l'automobilismo italiano e non solo. Dallara, infatti, è un'azienda nata nella “terra dei motori” a Varano de' Melegari, in provincia di Parma, per la volontà dell'ingegner Giampaolo Dallara, presente sul Titano per il raduno delle sue creature.

Fornitrice di telai in Formula 1 – alla Scuderia Italia tra anni '80 e '90, ora alla Haas – e costruttore di vetture per alcuni dei campionati più importanti al mondo come Formula2, FormulaE, IndyCar e tanti altri. Questo basta per riconoscere l'importanza di una piccola azienda, diventata grande. E che si è consacrata con la costruzione della Dallara Stradale, la prima vettura prodotta dalla casa. Più di 400CV per una velocità massima di 280km/h: un gioiellino, acquistato da appassionati di tutta Europa, di scena tra le strade di Romagna e Marche, nell'ambito dell'iniziativa “Il Viaggio”.

