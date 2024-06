RALLY Daprà vince a casa: è suo il Rally di San Martino di Castrozza e Primiero Roberto Daprà vince il Rally di San Martino di Castrozza e Primiero, valido come quarto appuntamento del Trofeo Italiano. Prima vittoria in carriera per il pilota di casa, davanti a Pinzano e Testa.

Il Trofeo Italiano continua a regalare infinite sorprese. Quattro gare, quattro vincitori diversi. L'ultimo – in ordine di tempo – è Roberto Daprà che, al debutto sulla Skoda Fabia RS, fa la voce grossa in casa e vince al Rally di San Martino di Castrozza e Primiero. Un successo per certi versi storico sulle sue strade, il primo in carriera del giovane classe 2001. Decisivo, per Daprà, il primo giro del sabato con due scratch sulle prove speciali “Val Malene” e “Manghen”. Un piccolo ma fondamentale vantaggio che il trentino è stato bravo poi a capitalizzare fino al traguardo finale.

Saranno 22 i secondi di vantaggio sulla Polo di Corrado Pinzano: il biellese si è ben difeso sui circa 100km di speciali, ha vinto una delle prove in programma ed è rimasto a contatto con Daprà. Alla fine però si è dovuto accontentare di un secondo posto, comunque importante per rosicchiare qualche punto in ottica campionato. Soddisfatto anche Giuseppe Testa, terzo assoluto a San Martino e sempre leader del TIR. Ora i punti di vantaggio del molisano, al volante di un'altra Skoda Fabia, sono 5.5 sullo stesso Pinzano. Un errore nella scelta delle gomme in mattinata non ha consentito a Testa di giocarsi fino all'ultimo il gradino più alto del podio, ma comunque di arrivare in vetta al Rally della Lana del prossimo 19/20 luglio.

