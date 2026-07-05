RALLY Daprà vince il Rally di Roma Capitale Il pilota italiano sfrutta il ko di Crugnola e si impone su Suninen e Avbelj.

Daprà vince il Rally di Roma Capitale.

È Roberto Daprà a conquistare il Rally di Roma Capitale, terza tappa dell'Europeo e quarta dell'Italiano Assoluto. Il pilota di Aci Team Italia si impone con 13” 7 su Teemo Suninen, che si limita al successo in PS2, e 14” 2 su Bostjan Avbelj. Quest'ultimo lotta a lungo per il podio della generale e infine lo soffia a Giandomenico Basso prendendosi le ultime due prove in programma, compresa la Power Stage conclusiva.

Daprà sale al comando del Rally capitolino grazie alle tre vittorie in fila tra PS4 e PS6, agevolato anche dall'incidente del sin lì capolista Andrea Crugnola, uscito di strada proprio nella sesta prova. Col pilota della Lancia fuori dai giochi, Daprà si limita a controllare il vantaggio su Suninen. Con la vittoria “fermino” nella PS8, la prima della domenica, a garantirgli un margine di relativa sicurezza sul finlandese, che da lì in poi riesce solo a dimezzare lo svantaggio.

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