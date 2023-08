Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini sul terzo gradino del podio dell’Europeo trial 4x4 categoria promodified L'equipaggio sammarinese in gara con il prototipo 4x4 autocostruito e progettato da Davide Carattoni si conferma ad alti livelli.

C'è anche San Marino all'Eurotrial 2023 con l'equipaggio formato da Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini. A Villalago in Abruzzo, la coppia sammarinese sale sul terzo gradino del podio nella categoria promodified. Dopo la vittoria dell'Europeo nel 2022, Carattoni/Cevenini si conferma comunque ad alti livelli.

Nella prima giornata di gare, l'equipaggio sammarinese ha concluso con sole 124 penalità dal primo in classifica. Il giorno successivo, un ribaltamento dopo la prima prova e la rottura di un semiasse che non ha permesso di concluderne un'altra, hanno condizionato la rincorsa sammarinese. Vittoria per gli svizzeri Courtine Yann e Nils Courtine davanti agli italiani Fabio Fiumana e Karin Pasini.

