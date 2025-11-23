De Angelis: "Che responsabilità fare il team manager"

Da 60 anni San Marino ha una federazione motociclistica e a cavallo dei primi due decenni degli anni 2000 una delle principali espressioni di quel movimento era Alex De Angelis. Pilota del motomondiale, più volte sul podio tra 125, 250 e MotoGp, c'era anche lui alla festa organizzata per celebrare questa importante ricorrenza, che così ha commentato: "Sessant'anni sono una bella storia, è una grandissima realtà la Federazione sammarinese motociclistica e sono veramente orgoglioso di aver dato il mio contributo per questa piccola, ma grande federazione. I risultati sono stati incredibili in questi anni, tra il mio secondo posto nel Motomondiale, oltre ai due terzi, Manuel che ha vinto due Mondiali... Tra l'altro questa festa viene particolarmente a favore visto che sono appena tornato da Valencia dove, da team manager, ho conquistato il mio primo Gran premio grazie al nostro pilota Izan Guevara".

Ecco, raccontaci un po' di questa tua nuova esperienza: sei passato dalla pista all'altro lato del muretto come team manager della Pramac in Moto2, come ti trovi in questo ruolo?

"È comunque molto difficile perché è vero che fare il pilota è una cosa molto complicata, e tutti quanti vogliono andare in pista per vincere, ma noi da dietro dobbiamo dare tutto il nostro supporto e tutto il nostro sapere ai nostri piloti. La cosa forse più difficile, che mai mi sarei aspettato, è stata quella di, da persone singole quindi meccanici, ingegneri, capitecnici, persone costruire una grande famiglia. Ci siamo riusciti step dopo step, gara dopo gara, siamo sempre andati più forti e i piloti sono stati molto contenti. Poi è bello avere vinto l'ultima gara tra, l'altro con il pilota che rimarrà con noi l'anno prossimo, quindi tutto si presuppone molto bene per il futuro".

C'era più pressione nell'andare in pista o c'è più pressione adesso, nel dover mettere nelle condizioni giuste per andare in pista i piloti?

"Sono pressioni diverse, altissime. Diciamo che adesso c'è una pressione che si chiama responsabilità, quella di aver fatto tutte le cose giuste nel momento giusto, di aver dato tutto il massimo. Dobbiamo veramente rasentare la perfezione, poi il pilota ha la pressione quella di dover andare forte e mettere la ciliegina sulla torta. Quindi cose diverse ma che, comunque, quando sei in griglia di partenza non ti fanno respirare".







