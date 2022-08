Alex De Angelis e Nicolò Bulega, ricevuti questa mattina a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, hanno parlato del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma domenica prossima. "Speriamo che a Misano ci sia tanta gente - ha aggiunto De Angelis - forse bisogna fare un cambio generazionale non solo per i piloti ma anche a livello di pubblico".