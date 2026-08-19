GIOVANI PILOTI De Angelis: "Il Team "Roc'n'DeA" si è sdoppiato" Il Team "Roc'n'DeA" è la squadra motociclistica fondata dagli ex piloti Alex De Angelis e Massimo Roccoli. Il team partecipa ai campionati nazionali e giovanili, inclusi il CIV e la classe Sportbike con il supporto di Yamaha

“Praticamente ormai sono 6-7 anni che con Massimo Roccoli, abbiamo aperto questo team per i giovani e proprio quest'anno, il team si è sdoppiato quindi partecipiamo al campionato italiano con due Yamaha R7 sempre con due ragazzi giovani e oltretutto ci siamo iscritti al Mondiale Junior dove abbiamo quattro piloti, tra cui anche un indonesiano, uno spagnolo e due italiani, che stanno veramente andando bene e si stanno togliendo delle bellissime soddisfazioni specialmente per essere il primo anno in cui partecipiamo a un campionato così importante dove ci sono avversari di ottimo livello".

È un po' di tempo che ci chiediamo quando tornerà un pilota sammarinese sulle orme di Manuel Poggiali di Alex De Angelis

"Ce lo chiediamo tutti, sarebbe veramente molto bello, io un pochino ho dato una mano a Tesini che ha fatto comunque delle belle cose e le stava ancora facendo, è mancato un po' di fortuna quando ha fatto la Rookies Cup, poteva essere veramente un trampolino di lancio importante ma comunque è stato bello vedere ancora una bandiera sanmarinese all'interno di un campionato che si fa all'interno del Moto Mondiale quindi speriamo presto".



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