De Angelis impegnato nei test di Jerez "Difficoltà a spostarsi"

in collegamento Alex De Angelis

Alex De Angelis da qualche giorno in spagna a Jerez de la Frontera per i test di Moto E. Il pilota sammarinese ha fatto registrare il terzo miglior tempo e si dichiara soddisfatto della Moto che, a suo giudizio, risponde brillantemente. De Angelis parla anche delle enormi difficoltà a viaggiare e spostarsi in questo periodo, ma soprattutto - sottolinea - i rapporti tra la gente anche con i conoscenti e gli amici di sempre con cui ci ritroviamo nei vari ospitality stanno cambiando. E' giusto così - dice il pilota - ma è un momento di grande tristezza. Sentiamo Alex De Angelis