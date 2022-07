De Tommaso "re di Roma": suo il Rally della Capitale

Il Rally di Roma Capitale – edizione 2022 – raddoppia. La storica corsa con partenza da Castel Sant'Angelo ed oltre 900km di tracciato nel Lazio, quest'anno, era valida sia per il Campionato Italiano Assoluto che per l'Europeo, entrambi al loro quinto appuntamento. Proprio per questo lo spettacolo non è mancato con tutti i big presenti per una tre giorni da ricordare. Il migliore di questi è stato Damiano De Tommaso che, approfittando dei problemi di Crugnola e i ritiri di Giandomenico Basso e Fabio Andolfi, ha trionfato nella Capitale.

Il 26enne italiano ha conquistato solo 3 delle 13 prove speciali in programma ma, grazie alla costanza e ai pochissimi errori commessi, si è portato a casa una vittoria meritata al volante della Skoda Fabia Rally2. Alle spalle di De Tommaso c'è Simone Campedelli: il romagnolo, sempre su Skoda, ha chiuso a 10 secondi dal leader portandosi a casa punti importantissimi in ottica generale all'Europeo. Sul gradino più basso del podio il francese Yoann Bonato con la Citroen e con 3 decimi di vantaggio sullo spagnolo Efren Llarena.

E' stata lotta vera e spietata tra i due, conclusasi solo nelle ultimissime prove del rally capitolino. Llarena ai piedi del podio davanti ad Andrea Crugnola, uno dei più delusi al termine della gara. Il varesino, saldamente in testa nel corso della seconda tappa, ha accusato diversi problemi tecnici – il più importante all'acceleratore – e si è dovuto accontentare della quinta piazza, ad oltre un minuto da De Tommaso. Che festeggia e si prepara al prossimo appuntamento: il Tricolore si sposta a Brescia per il 1000Miglia mentre l'Europeo vola in Repubblica Ceca per il Barum Rally.