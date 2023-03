De Tommaso vince la Power Stage al Ciocco

La caccia al titolo di Andrea Crugnola comincia sulle strade del Ciocco, prova d'apertura del Campionato Italiano Rally. Al via 147 concorrenti anche se mancano due dei più grandi protagonisti della serie tricolore degli ultimi 20 anni, Paolo Andreucci e Giandomenico Basso. Dopo uno shake-down condizionato dalla pioggia e che ha visto il miglior tempo di Fabio Andolfi, la gara è entrata ufficialmente nel vivo con la Power Stage. Una prova spettacolo, sulla distanza di 1 chilometro e 770 metri. Il più veloce è stato Damiano De Tommaso che ha coperto il tracciato con il tempo di 1 minuto, 29 secondi e 4 decimi. Il portacolori della Skoda Fabia R5 ha preceduto di quasi mezzo secondo, la Volkswagen Polo di Giacomo Scattolon. Terzo tempo per Luca Bottarelli che ha preceduto nell'ordine, Fabio Andolfi, Rudy Michelini e lo sloveno Avbelj, tutti piloti al volante di una Skoda Fabia R5. Da segnalare il settimo tempo di Ivan Ferrarotti, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. Il pilota emiliano ha preceduto Andrea Crugnola. Il campione in carica ha fatto segnare solo l'ottavo tempo, con un ritardo di quasi 2 secondi da De Tommaso. Domani, sulle spettacolari prove della Garfagnana e Media Valle, sono in programma altre 9 speciali per un totale di quasi 100 chilometri cronometrati.