RALLY Definito il calendario 2022 della FAMS: San Marino Rally a luglio, RallyLegend a ottobre Ufficializzato il calendario degli eventi 2022 per la Federazione Auto Motoristica Sammarinese. Il Rally di San Marino e il RallyLegend sono, ovviamente, le gare di punta: si parte dal 49° Circuito a fine marzo, si chiude con l'Halloween Ronde a ottobre.

Da marzo a ottobre sarà un calendario fitto di impegni per la Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS) con ben 7 eventi in programma. Il primo – nel weekend del 26/27 marzo – è il 49° Circuito Rally, organizzato dalla Scuderia San Marino. Un mese dopo – 23/24 aprile – è la volta del San Marino Revival, valido come Regolarità Auto Storiche e giunto alla sua 29^ edizione: in questo caso tocca alla San Marino Racing Organization (SMRO) fare gli onori di casa.

Estate inaugurata, invece, dal 21° Rally Bianco Azzurro dell'11 e 12 giugno e che farà da antipasto al primo grande evento: il San Marino Rally che festeggia 50 anni e sarà la gara di punta del Campionato Italiano Rally Terra. Contemporaneamente si svolgeranno lo Junior, il Trofeo Rally di Zona e l'Historic per il Tricolore Terra Storico: tutto questo l'8 e 9 luglio. Da un super evento a un altro: dal 13 al 16 ottobre è la volta della 20^ edizione di RallyLegend con tanti appassionati pronti a salire sul Titano per rivivere il rally “di una volta” con piloti e macchine che hanno fatto la storia di questo sport. 2022 che – infine - si chiuderà con il 2° Halloween Ronde del 29-30 ottobre, voluto sempre dalla Scuderia San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: