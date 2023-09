RALLY Desafio Ruta 40: Schareina e Al Attiyah si aggiudicano il titolo Successi netti nelle categorie moto e auto.

La Belén-Salta chiude la Desafìo Ruta 40, caratterizzata, in auto e moto, dagli assoli di Nasser Al Attiyah e Tosha Schareina, sempre al comando delle rispettive classifiche.

Successi netti, mai in discussione: Al Attiyah vince anche l'ultima tappa con 1' 03” su Halpern e 6' 04 su Krotov, mentre nella generale c'è il vuoto tra lui e gli altri componenti del podio, Yacopini, unico in grado di strappare un successo di frazione al campione, e Al Rajhi, staccati di 22' 03” e 30' 27”.

Nelle moto invece l'ultimo giro se lo aggiudica Adrien Van Beveren con 58” su Branch e 1' 39” su Brabec, cosa che comunque non intacca minimamente il regno di Schareina. La vera sorpresa di questa Desafìo, perché a differenza di Al Attiyah lo spagnolo non era certo tra i più attesi, visti i tanti protagonisti della Dakar presenti in gara. Invece lui ha vinto le prime tre tappe e poi ha amministrato, chiudendo a sua volta con distacchi importanti: Luciano Benavides è secondo a 11' 36”, segue Brabec a 21' 16”.

