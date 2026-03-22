ENDURO Dieci anni di Titano Group Enduro: "Portiamo avanti una passione" Il Tge ha celebrato il prim decennio di attività, presentando anche la tuta da gara. Muccioli: "Ora attendiamo nuovi giovani"

La stagione 2026 dei motori segna il decimo compleanno del Titano Group Enduro, che ha festeggiato questo significativo traguardo e ha svelato, all'alba del nuovo anno di competizioni, la tuta da gara che i piloti indosseranno nelle prossime corse.

Nato nel 2016 per proseguire l'importante tradizione sammarinese sulle due ruote, il gruppo ha preso parte sin da subito al Campionato italiano Major e al Campionato regionale Marche. Tra i successi ottenuti, spicca il titolo italiano 2022 di Cristian Monaldi, a cui si affiancano ben sei secondi e due terzi posti.

Al primo anno, il Tge fu anche capace di vincere il Campionato regionale assoluto con Michele Ravagli, aggiungendoci poi altri sette podi, oltre a ottimi risultati in varie competizioni parallele. A ripercorrere il primo decennio del gruppo è il presidente Fabrizio Muccioli, vicecampione italiano in carica nella categoria Superveteran 2 tempi: "Sono stati una bellissima esperienza, con bellissime gare e grandi risultati. Il Tge è nato dieci anni fa e dieci anni fa questi giovani erano già a livelli di major, perciò con questa eredità che stiamo portando avanti, ancora ben figuriamo in questo campionato".

Il Tge conta nove piloti, in gran parte sammarinesi, tutte persone che, secondo Muccioli, "hanno nel cuore l'enduro e vorrebbero tramandare la passione a San Marino e oltre. Dal punto di vista dell'età cominciamo a 'sgretolarci', però ancora ci crediamo, mentre attendiamo dei giovani che possano dare continuità a questa squadra".

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