Dieci anni fa la scomparsa di Massimo Ercolani

Sono passati esattamente 10 anni dalla scomparsa del più grande pilota di rally della Repubblica di San Marino. Era il 20 agosto del 2009 quando, a soli 51 anni, Massimo Ercolani se n'è andato dopo aver lottato a lungo contro una malattia incurabile. Nella sua carriera ha vinto per tre volte il rally di San Marino; indimenticabili le battaglie con l'amico e rivale Giuseppe Pucci Grossi, anche lui vincitore per tre volte della gara sammarinese e, segno del destino, scomparso in un incidente stradale il 20 agosto di tre anni fa. lo stesso giorno della morte di Massimo Ercolani.