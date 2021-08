MOTOGP Domani e Mercoledì test MotoGP a Misano Ingresso gratuito in Tribuna C fino a 500 posti

Domani e Mercoledì test MotoGP a Misano.

Archiviata la tappa di Silverstone, domani e mercoledì alcuni team di MotoGP saranno in pista a Misano World Circuit per una due giorni di test, con orario 9.00-18.00. Anche in questo caso c’è l’opportunità di accedere gratuitamente alla tribuna C, nel rispetto delle norme di sicurezza e fino alla capienza di 500 posti. Saranno in pista Michele Pirro, Francesco Bagnaia, Joan Zarco, Luca Marini ed Enea Bastianini con Ducati, Dani Pedrosa e Mika Kallio con KTM, Maverick Viñales e Matteo Baiocco con Aprilia, Stefan Bradl con Honda.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: