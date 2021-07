Domenica di gare per il Motocross Vintage, 160 i partecipanti alla Baldasserona

Dopo le insidie meteorologiche del sabato pomeriggio - che hanno costretto gli organizzatori del tricolore motocross vintage a rinviare le prove libere - questa domenica si è corso con i 160 iscritti alla manifestazione che hanno sfrecciato nelle varie categorie per il circuito sammarinese della Baldasserona, una pista che negli anni ha saputo ritagliarsi un posto di primo piano per tutti gli amanti di motocross, in cui sono state ammesse alle gare tutte le moto costruite prima del 1989. Nella classe C, la prima scesa in pista nella mattinata, ha dominato entrambe le manche Valter Chiappa che ha chiuso sul gradino più alto del podio, seguito al secondo posto dal leader della classifica generale Alessandro Orbati. Orbati comanda a 273 punti, mentre Chiappa è staccato di sette lunghezze a due round dal termine, che si preannunciano decisivi per l'assegnazione del titolo.







Tutto da decidere anche nella categoria E3 dove la lotta per il trofeo sarà tra Ivano Pierangelo Ferrari e Roberto Montironi; le due manche del Titano sono state vinte invece da Cristian Bonardi. Nelle due prove del Gruppo 4, classe unica per tutti gli over 14 e riservata alle moto costruite fino al 1989, il leader della classifica generale Moreno Mambelli riesce ad ottenere una vittoria nella seconda manche; la prima è andata a Gian Luca Gallingani che ha lasciato dietro di sé Fiaccadori, Quarin e lo stesso Mambelli, arrivato quarto nella gara conclusa poco dopo le 13. Sono state 19 le categorie totali che hanno dato spettacolo questa domenica sul circuito biancazzurro. Ora per il titolo di motocross vintage è previsto uno stop di due mesi, prima di ritornare in pista per l'appuntamento programmato a settembre a Lesignano, nel parmense.