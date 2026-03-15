FORMULA 1 Dopo 20 anni un italiano vince un GP e lo fa con Kimi Antonelli Soddisfazione anche a San Marino dove il giovanissimo pilota vive.

Dopo 20 anni un italiano vince un GP e lo fa con Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli riporta l'Italia sul gradino più alto del podio a distanza di 20 anni. Il pilota della Mercedes ha dominato il GP di Cina davanti al compagno di squadra Russell e la Ferrari di Hamilton. Quarto Leclerc. Con l'Italia fa festa anche San Marino, il giovanissimo talento bolognese vive infatti sul Titano. L'ultimo pilota italiano a vincere un gran premio di formula 1 era stato Fisichella nel 2006 in Malesia.

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