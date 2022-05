Dopo due anni torna la Mille Miglia a San Marino Presentata l'edizione 2022 della Mille Miglia e il passaggio in Repubblica previsto per giovedi 16 giugno

Presentata l'edizione 2022 della Mille Miglia e il passaggio in Repubblica a distanza di due anni. L'arrivo delle auto storiche sul Titano è previsto per giovedì 16 giugno. Le aristocratiche saliranno da Dogana, percorreranno la superstrada, per entrare a Borgo Maggiore per poi raggiungere la Galleria, passaggio suggestivo, successivamente le auto si immetteranno sulla strada Campo dei Giudei, Montalbo, per salire sullo Stradone dove verrà effettuato il timbro. Le auto non passeranno in Centro Storico, ma defluiranno dalla Stazione, Voltone, Murata, Fiorentino e usciranno dal confine di Cerbaiola. Le prime auto ad entrare in territorio sammarinese saranno le oltre 100 vetture iscritte al Ferrari Tribute Mille Miglia che sfileranno intorno alle 7.30 seguite ad un'ora distanza dalle prime vetture storiche, attese verso le 8.30. Le auto costruite dal 1927 al 1957 e le Ferrari, verranno precedute, altra novità, dal passaggio delle Auto Elettriche iscritte alla 1000 Miglia Green. Presenti alla conferenza stampa, il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, il Presidente di 1000 Miglia Beatrice Saottini e il Vice Presidente del Comitato Operativo Giuseppe Cherubini, e il Presidente di Automobilclub San Marino Lucio Daniele.

Nel video l'intervista a Beatrice Saottini, presidente 1000 miglia

