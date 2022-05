Strepitosa doppietta Ferrari a Monaco: Charles Leclerc è in pole position nella gara di casa davanti all'altra Rossa di Carlos Sainz. Seconda fila griffata Red Bull con Perez terzo e il campione del mondo in carica Max Verstappen quarto. Sessione di qualifiche che è terminata anzitempo per un incidente che ha coinvolto Perez, lo stesso Sainz e Alonso, senza gravi conseguenze. Domani alle ore 15 il via alla gara.