Doppietta McLaren a Silverstone, vince Norris. Podio storico per Hulkenberg

Doppietta McLaren a Silverstone, vince Norris. Podio storico per Hulkenberg.

Gara pazza a Silverstone, in un Gran Premio dove succede di tutto tra pioggia, Safety Car, incidenti e scelte sbagliate. A trionfare è Lando Norris che la spunta sul compagno di squadra Oscar Piastri, anche penalizzato di 10 secondi per un'irregolarità. Doppietta McLaren ma festeggia anche Nico Hulkenberg che – alla gara numero 239 in carriera – centra uno storico podio con la Sauber.

La rimonta di Lewis Hamilton, invece, si interrompe al quarto posto. Ancora una volta rimandato l'appuntamento con il primo podio in Ferrari per Sir Lewis. Corsa da dimenticare per Leclerc sull'altra Rossa, solo quattordicesimo. Out Kimi Antonelli, dopo un contatto con Hadjar.

